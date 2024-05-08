"Главные победители" Второй мировой войны: кого Россия пригласила на парад "победобесия"

Россияне готовятся к "победобесию", которое состоится 9 мая. Известно, что Кремль пригласил представителей Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

На парад в Москву должны быть приглашены государства, которые составили основу антигитлеровской коалиции, однако там будут страны, которые не принимали там участия. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Очень смешно выглядит будущее участие представителей Лаоса. Видимо, как одной "из главных стран, которая победила" во Второй мировой войне. Еще какие-то государства, которые не были замечены в антигитлеровской коалиции", – подчеркнул он.

Собственной техники на параде не будет

Игорь Яковенко предположил, что задача парада заключается в том, чтобы продемонстрировать военный потенциал России. Однако, вероятнее всего, никакой собственной техники на этом "победобесии" не будет.

Любое скопление военной техники – это законная цель для украинских дронов, артиллерии. Именно поэтому отменили парад в ряде прифронтовых городов. Поэтому этот парад вряд ли будет каким-то значительным мероприятием,

– подчеркнул оппозиционер.

Планы России на 9 мая: главное