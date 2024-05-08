"Главные победители" Второй мировой войны: кого Россия пригласила на парад "победобесия"
Россияне готовятся к "победобесию", которое состоится 9 мая. Известно, что Кремль пригласил представителей Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
На парад в Москву должны быть приглашены государства, которые составили основу антигитлеровской коалиции, однако там будут страны, которые не принимали там участия. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Очень смешно выглядит будущее участие представителей Лаоса. Видимо, как одной "из главных стран, которая победила" во Второй мировой войне. Еще какие-то государства, которые не были замечены в антигитлеровской коалиции", – подчеркнул он.
Собственной техники на параде не будет
Игорь Яковенко предположил, что задача парада заключается в том, чтобы продемонстрировать военный потенциал России. Однако, вероятнее всего, никакой собственной техники на этом "победобесии" не будет.
Любое скопление военной техники – это законная цель для украинских дронов, артиллерии. Именно поэтому отменили парад в ряде прифронтовых городов. Поэтому этот парад вряд ли будет каким-то значительным мероприятием,
– подчеркнул оппозиционер.
Планы России на 9 мая: главное
- Во многих регионах России отменили движение "бессмертный полк", которое проводится 9 мая. Первый заместитель председателя комитета госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева утверждает, что мероприятие в Москве отменили якобы из-за "угрозы общественной безопасности". Также мероприятие отменили в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.
- Кроме того, на временно оккупированных территориях отменили празднование "победобесия". В частности, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова не будут проводить мероприятия до 9 мая.
- Во временно оккупированном Мариуполе россияне ставят театральные постановки и привлекают сильную пропаганду в информационном пространстве. В частности, относительно детей. В школах города должны начаться "Разговоры о важном".
- Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в период "дня победы" Россия будет делать все то же самое, что и вчера, сегодня и завтра – максимально цинично атаковать Украину и гражданское население. Враг будет пытаться для своей пропаганды показать какую-то картинку. Поэтому надо быть осторожными и в эти дни, и в любые другие.