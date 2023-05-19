Пригожин до сих пор жив, пока находится на фронте: чем он угрожает Путину

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не покидает Бахмут, поскольку в противном случае он может потерять свою "организацию" или даже жизнь. Вместе с этим между ЧВК сейчас происходит внутренняя борьба "где больше заплатят". Ситуация совсем нестабильна.

Это 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. Он подчеркнул, в какую ЧВК перешли наемники Пригожина.

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Где больше денег

По словам Тимура Олевского, как бы ЧВК "Вагнер" не демонстрировала свою силу, убивая кувалдой по голове своих же бойцов, командиры запросто переходят в другие группировки. Вопрос только в одном – деньгах.

Например, в ЧВК "Редут", которую создало российское Минобороны, перешли из ЧВК "Вагнер". Есть схемы и определенные условия, при которых это можно сделать,

– отметил он.

Конечно, не исключаются "идеологические" в ЧВК, но большинство готово переходить туда, где платят больше.

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Пригожин хочет выжить

Что касается самого Евгения Пригожина, то его пребывание в Бахмуте – гарантия жизни, предположил Олевский. Вне фронта глава ЧВК "Вагнер" потеряет не только свою "структуру", но его самого могут убрать.

"Пригожин – большевик ленинского типа, который уничтожит вместе с Путиным систему управления страной. Но система это понимает и по идее должна себя защищать. Она может себя не защитить, если противостояние между кусками этой системы будет настолько велико, что они будут злорадно смотреть, как уничтожают одних, думая, что убивают врагов. А потом удивляться, почему убивают их самих", – сказал оппозиционный журналист.

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