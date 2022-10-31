Брали в плен и убивали: ГБР сообщило о подозрении предателям, штурмовавшим "Азовсталь"
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателям Украины. Они участвовали в захвате "Азовстали".
Теперь изменникам грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Важно Искал HIMARS: на Днепропетровщине обнаружили предателя, помогавшего российским оккупантам
Предатели Украины принимали участие в захвате "Азовстали"
Как стало известно, ГБР сообщило о подозрении так называемому министру МВД "ДНР" и шести участникам оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".
Российские наемники в мае этого года под руководством так называемого министра принимали непосредственное участие в захвате "Азовстали". Вместе с оккупантами они уничтожали предприятие, убивали в том числе и мирных граждан, скрывавшихся там под защитой украинских военных.
Также установлено, что предатели Украины пленили наших защитников.
Семи гражданам сообщили о подозрении в госизмене / фото Офис генпрокурора
ГБР сообщило о подозрении предателям: смотрите видео
Что грозит предателям
Досудебное расследование продолжается. Боевикам сообщили о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе непредусмотренных законами Украины военизированных формирований. В случае задержания им может грозить пожизненное заключение.
В ведомстве подчеркнули, что все предатели, которые сегодня воюют на стороне оккупантов против собственного народа, будут разоблачены и привлечены к ответственности.
В Украине часто обнаруживают предателей
- Ранее стражи порядка задержали крымчанина, который передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по Киеву. Еще в начале российского вторжения его завербовали россияне.
- СБУ задержала приспешника России, который наводил вражеские ракеты по Ровно. Он передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещении ВСУ по территории региона.
- В Николаеве СБУ арестовала чиновника, руководившего российской агентурой и передавшего врагу данные о ВСУ.
- Также задержан прихвостень российских оккупантов на Днепропетровщине. Он искал HIMARS и американскую артиллерию в области.
- В Харькове задержан вражеский агент. В его телефоне была обнаружена переписка с абонентами из России.
- Кроме этого, 22 октября СБУ задержала экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в государственной измене.
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