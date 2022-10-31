Брали в плен и убивали: ГБР сообщило о подозрении предателям, штурмовавшим "Азовсталь"

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предателям Украины. Они участвовали в захвате "Азовстали".

Теперь изменникам грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Предатели Украины принимали участие в захвате "Азовстали"

Как стало известно, ГБР сообщило о подозрении так называемому министру МВД "ДНР" и шести участникам оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".

Российские наемники в мае этого года под руководством так называемого министра принимали непосредственное участие в захвате "Азовстали". Вместе с оккупантами они уничтожали предприятие, убивали в том числе и мирных граждан, скрывавшихся там под защитой украинских военных.

Также установлено, что предатели Украины пленили наших защитников.



Семи гражданам сообщили о подозрении в госизмене / фото Офис генпрокурора

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Что грозит предателям

Досудебное расследование продолжается. Боевикам сообщили о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе непредусмотренных законами Украины военизированных формирований. В случае задержания им может грозить пожизненное заключение.

В ведомстве подчеркнули, что все предатели, которые сегодня воюют на стороне оккупантов против собственного народа, будут разоблачены и привлечены к ответственности.

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