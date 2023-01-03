Дайте координаты и выживете, – капитан Himars обратился к россиянам: эпическое видео

В канун Нового года защитники Украины ответили на "поздравления" россиян и отправили в ответ и свои подарки. Самый масштабный из них был в Макеевке, где удалось подарить билеты на концерт Кобзона до 600 оккупантам.

После этого случая в России заныли. Заныли и на передовой сами захватчики, ведь не ожидали столь мощного ответа на их терроризм.

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Предложение сохранить жизнь

При случае к оккупантам обратился украинский воин, "Капитан Himars", с привлекательным предложением: сохранить собственные жизни в обмен на определенную информацию.

Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы и я не буду бить по расположениям (солдат – 24 канал). Я уничтожу только танки, арты, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей,

– сказал военный "Капитан Himars".

Трудно не согласиться, что предложение для россиян, которые сами иногда и не знают, за что воюют, видят унизительное отношение командования и жалкое обеспечение, звучит довольно хорошим выбором.

"Капитан Himars" обратился к оккупантам: видео

Что случилось в Макеевке: коротко