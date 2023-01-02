Предновогодняя атака Киева 31 декабря: один из пострадавших скончался в больнице
Источник:Виталий Кличко
Россияне несколько последних дней атаковали Киев иранскими дронами. К сожалению, в больнице скончался потерпевший, который получил ранения во время атаки 31 декабря.
Оккупанты 31 декабря совершили массированную атаку по Киеву ракетами и иранскими дронами. Во время нее пострадал 46-летний мужчина. За его жизнь несколько дней сражались медики, но спасти, к сожалению, не смогли.
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Мужчина скончался в реанимации
Как отметил глава Киевского городского совета Виталий Кличко, информация о том, что потерпевший скончался, поступила с утра. Известно, что 46-летний мужчина получил серьезные ранения в результате атаки 31 декабря. Его сразу же отправили в реанимацию, где его пытались спасти медики.
Число погибших возросло
Отметим, что по состоянию на вечер 31 декабря сообщили о том, что в результате атаки по Киеву погиб один человек. Еще 22 получили ранения. 15 из них были госпитализированы, причем трое находились в тяжелом состоянии.
2 января в реанимации скончался один из трех пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии. Поэтому, по состоянию на этот день, количество жертв российской атаки возросло до двух.
Добавим, что ранения в тот день получил также журналист из Японии. Он как раз находился возле гостиницы в Печерском районе, которая стала мишенью россиян. Его также госпитализировали.
Заметим, что в тот день оккупанты совершили атаки сразу в четырех районах столицы. Речь идет о Печерском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском. По данным Офиса генпрокурора, повреждены:
- две гостиницы,
- жилые дома,
- здания двух школ,
- детский сад,
- частные домохозяйства,
- автомобили горожан,
- дворец "Украина",
- дома возле мест попадания.
Добавим, что в ночь на 1 и 2 января россияне совершили массированные атаки дронами на Киев. Так, в новогоднюю ночь в небе над столицей удалось сбить 32 воздушных целей.
А уже на следующую ночь – 22. К сожалению, 2 января оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. Поэтому в столице ввели аварийные отключения света.