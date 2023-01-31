Значительно усилит возможности для контрнаступления ВСУ: какого вооружения нужно больше авиации
На Западе продолжаются обсуждения и консультации по предоставлению Украине авиации и дальнобойных ракет, в частности, ATACMS. Пока что окончательное решение не принято.
Учитывая нынешнюю ситуацию на фронте для Украины важно получить, прежде всего, именно один из этих видов вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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По его мнению, если делать выбор между истребителями и ракетами ATACMS, то получение ATACMS важнее сегодня для ВСУ.
"А также нужны GLSDB, чтобы комбинированно использовать обе эти ракеты", – считает обозреватель.
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Ракеты можем получить через 2 недели
Он подчеркнул, что сейчас можно дискутировать по поводу авиации, но надо понимать, что этот вопрос будет решен в будущем. Неотложная проблема, которую можем решить уже сегодня своевременной передачей соответствующего вооружения, это именно ATACMS.
По его словам, из-за авиации возникнет много осложнений, связанных с техническими, инфраструктурными составляющими, подготовкой необходимого количества пилотов и т.д.
А ракеты мы можем получить уже через 2 недели или месяц. И они значительно усилят наши возможности по подготовке контрнаступательных действий и их активизации,
– отметил Коваленко.
По мнению военно-политического обозревателя, вопрос по ATACMS решается очень давно.
"Я не исключаю, если мы не получим самолет F-16, то завтра можем иметь дальнобойные ракеты. Это может быть временным решением этого вопроса, но все равно не меняет того, что по поставкам авиации и дальше будет продолжаться дискуссия и достаточно интенсивно", – резюмировал Александр Коваленко.
Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 Канала
- Нашим военным очень нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать склады оккупантов на расстоянии. Однако США затягивают с поставкой этого вооружения. По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, из-за того, что Соединенные Штаты боятся слабости России. Ведь в случае поражения в войне, на большой территории страны-агрессора начнется гражданская война.
- Американский сенатор Майкл Маккол отметил, что Украина нуждается в тактических ракетах дальнего действия ATACMS. С их помощью можно будет ударить по военным объектам оккупантов в Крыму и местам сосредоточения иранских беспилотников.
- Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко считает, что Соединенные Штаты могут в одном из последующих пакетов помощи передать Украине дальнобойные ракеты. По его мнению, будет найдена гибкая форма, при которой Украина будет наносить удары по военным объектам захватчиков. Речь идет прежде всего об оккупированных территориях Украины.