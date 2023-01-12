Оружие будет: Подоляк заявил, что в Британии и Польше уже приняли решение о передаче танков ВСУ
Источник:твиттер Михаила Комадовского
Вскоре Украина может получить танки от Польши и Великобритании. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, решение уже принято.
Великобритания может передать Украине уникальные танки Challenger 2. Главное их вооружение – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров.
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Украина получит танки
В комментарии журналисту "Голоса Америки" Михаилу Комадовскому Подоляк рассказал, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.
Это несомненно. Уже приняты решения по сути,
– отметил советник главы ОП.
Однако, по его словам, пока не согласовали, сколько именно танков будут передавать.
"Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", – подытожил Подоляк.
Украина может получить танки Leopard: коротко
- Президент Польши Анджей Дуда 11 января приехал с визитом во Львов, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским.
- Дуда сообщил о поставках роты танков Leopard. Речь идет о 14 единицах. Спикер правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что такое решение должно "заставить другие страны сделать то же самое".
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что после получения танков Leopard Украина будет иметь мощное наступательное оружие.
- Германия, несмотря на позицию Польши, отказывается поставлять их Украине
- Как заметил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – это супермашина, икона танкостроения. По своей эффективности она не уступает Abrams.
- Это танк, который создавался для того, чтоб противостоять армии Советского Союза с учетом той техники. Он очень хорошо справляется с Т-72, Т-90, Т-80 и другими. Кроме того, Leopard имеет гораздо лучшую пушку, ведущую огонь точнее и на большей дистанции.
- Катков отметил, что западными снарядами он может прошивать советскую технику в любой проекции на всех реальных дистанциях боя. Более того, даже Leopard 2 A4 90-х годов имеет тепловизоры и цифровую систему управления огнем.