Целей хватает: почему США находят поводы не давать ВСУ разрешение на удары по России

США долгое время не решаются предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Одной из причин является то, что с помощью этого оружия ВСУ не сможет доставать российскую авиацию. Однако наши силы смогут его эффективно использовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что Россия действительно перебазировала свои самолеты Ту-22 и Ту-95 на расстояние более 300 километров. Соответственно ракетами ATACMS, имеющими такую дальность, Украина до них не достанет.

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Похожий прецедент уже был

Однако это не касается Су-34 и Су-35, которые являются носителями КАБов. Управляемые авиационные бомбы очень серьезно донимают наши Вооруженные Силы.

В частности удар по Сумскому государственному университету был нанесен с помощью именно их. Значительное количество этих самолетов на территории России базируется в пределах доступности ракет ATACMS,

– пояснил военный эксперт.

Этим оружием украинские силы могли бы нанести удары также по аэродрому "Балтимор" в Воронежской области. Он расположен на расстоянии примерно 250 километров от государственной границы с Украиной. Так же достали бы и до аэродромов в Ростовской области.

Целей хватает. Поэтому позиция США выглядит как нерешительность и нежелание повышать уровень эскалации, чтобы Россия не могла их обвинить в ударах в глубине ее территории,

– пояснил он.

Хотя похожий прецедент уже был. Когда российская система С-300 терроризировала Харьков, обстреливая ракетами, ее уничтожили с помощью РСЗО HIMARS. С большой вероятностью это была ракета GMLRS. По этому поводу, по его словам, никаких замечаний к Украине со стороны наших партнеров не было.

Однако если речь идет об ударах по российским аэродромам, на которых размещены дорогостоящие самолеты, то наши союзники выступают против этого,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кстати. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что дальнобойные ракеты ATACMS не будут эффективными в борьбе украинских сил с российской авиацией. По его словам, Россия уже перебазировала 90% своих самолетов-бомбардировщиков на расстояние более 300 километров. Соответственно, если США предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, они смогут нанести удары по авиабазам и большинству самолетов на территории России.