"Прививка" от страха: зачем россияне распространяют фейки об уничтожении F-16 в Украине

Украина еще только должна получить первые истребители F-16 от западных партнеров, а первые украинские летчики лишь закончили обучение на этих самолетах. Однако российские пропагандисты уже сообщили о якобы ликвидации F-16 их силами.

В Воздушных силах ВСУ уже опровергли этот вброс россиян, таким образом пытающихся успокоить своих вояк. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что оккупанты действительно очень боятся западных истребителей, которые в ближайшее время появятся на вооружении Украины.

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Распространяют фейки ради хайпа

Появление фейковых сообщений о якобы ликвидации F-16 может быть определенной "прививкой" россиянам от страха перед этой техникой.

Если появляется информация, что уже уничтожены 110 танков Leopard, 110 Abrams или 25 F-16, то российские воины успокаиваются, мол, если западную технику ликвидируют, тогда можно быть спокойным. И это означает для них, что это не какое-то "чудо-оружие" и его может любой поразить,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Однако когда впоследствии появляются опровержения этих фейков, они тонут в потоке информации, которая обновляется почти каждую секунду.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал "утешительными" сообщения россиян о "ліквидации F-16". Он подтвердил, что Украина пока не получила эти истребители. Игнат предположил, что к концу 2023 года оккупанты придумают, что ликвидировали "по меньшей мере две эскадрильи" F-16.

"Так же работают россияне в инфопространстве: выдали какой-то фейк, собрали хайп и лайки, получили новые рекламные контракты. А после никто не будет искать опровержение этих вбросов и выяснять, что сбит был F-16 не в 2023-м, а в 2018 году и не в Украине, а в Турции", – подчеркнул Иван Ступак.

Что известно о предоставлении Украине F-16