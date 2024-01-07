Премьер Баварии: Единственный шанс не дать России победить – это предоставление Украине Taurus

В Германии ведутся острые дискуссии о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Свое мнение на этот счет высказал премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Он заявил, что Германию и Евросоюз ждут "настоящие проблемы с безопасностью", если Россия выиграет войну, которую начала в Украине. Поэтому Берлин должен помочь Киеву.

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Даст возможность Украине защититься

Для Германии единственный выход, по мнению Зедера, предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Премьер Баварии уверен, что это оружие предоставило бы возможность Украине "защититься от постоянных атак беспилотников и ракет".

Это единственный шанс для Украины обрести свое мужество и не дать России победить,

– подчеркнул Маркус Зедер.

Taurus Это мощные Это мощные крылатые ракеты воздушного базирования совместного производства Германии и Швеции являются аналогом Storm Shadow/SCALP-EG, которые производятся вместе Великобританией и Францией. Однако в отличие от них у Taurus есть только один вариант дальности – более 500 километров.

Премьер Баварии также призвал к серьезному обновлению Бундесвера.

В то же время мы должны расширить нашу стопроцентную обороноспособность,

– отметил он.

По словам Зедера, вооруженным силам Германии срочно нужны танки, артиллерия и "собственная армия дронов".

Что известно о предоставлении ракет Taurus Украине