Министры обороны стран НАТО обсудят предоставление Украине истребителей на июньской встрече

Для эффективной борьбы против окупантов и защиты украинского неба нашим защитникам крайне необходимы западные истребители. Возможность передачи такой техники Украине министры обороны стран НАТО обсудят в ближайшее время на встрече.

Состоится она в июне перед саммитом Североатлантического союза. Об этом сообщил в интервью западному СМИ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Снабжение оружия развивалось постепенно

Йенс Столтенберг также объяснил, почему возможность передачи истребителей Украине будут рассматривать только сейчас. Он подчеркнул, что снабжение оружия нашим защитникам развивалось по мере того, как продвигалась война, ведь сначала воинам нужны были не истребители.

Первоначально важным было легкое противотанковое вооружение. Затем появились гаубицы и зенитные установки, а затем и танки,

– сказал генсек НАТО.

Некоторые страны уже предоставили истребители

Также Йенс Столтенберг отметил, что некоторые государства-партнеры Украины, а именно Польша и Словакия, уже предоставили нашим военным истребители для борьбы с российскими захватчиками. Речь, правда, не о современной боевой авиации, а о предоставлении советских МиГ-29.

Вопрос поставки современных западных истребителей постоянно обсуждается и с Украиной, и внутри Альянса. Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что уже в июне "эта тема также будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО".

Также в интервью Йенс Столтенберг отметил, что кроме поставок современных истребителей, важно и обеспечение их функционирования. Оно предусматривает не только множество боеприпасов и запчастей, а также и круглосуточное техническое обслуживание.

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