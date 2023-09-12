Предоставление Украине ATACMS от США не разблокирует Немецкие Taurus, – Писториус

Украина продолжает вести переговоры с партнерами по передаче дальнобойных ракет. В то же время в Германии заявили, что предоставление нам ATACMS не повлияет на решение Берлина по поводу Taurus.

Соответствующее заявление сделал перед журналистами министр обороны Германии Борис Писториус. Таким образом, он намекнул, что не удастся повторить историю с танками. Тогда США подтолкнули Германию, объявив о передаче Abrams.

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Германия не ориентируется на США

Глава оборонного ведомства отметил, что в решении о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus не ориентируются на США. Собственно все больше изданий и источников говорят, что наше государство получит вскоре ATACMS. Да и сам Владимир Зеленский выразил надежду, что эти ракеты нам передадут этой осенью.

В этой войне нет автоматизма,

– заявил Борис Писториус 11 сентября.

Он добавил, что сейчас в Германии не могут определиться с тем, передавать ли Украине ракеты Taurus.

Но он подчеркнул, что Берлин не будет принимать соответствующее решение только потому, что аналогичное было принято в США. То есть, если в Вашингтоне заявят, что дают ATACMS, ждать на следующий день подобного решения от Берлина не стоит.

В то же время, стоит помнить о заявлениях Олафа Шольца. Немецкий канцлер неоднократно намекал, что в вопросе предоставления оружия Берлин и Вашингтон будут действовать сообща.

Вопрос о ракетах Taurus продвигается

Обратим внимание, что министр финансов Германии Кристиан Линднер в августе посещал Украину. Во время своего визита он сказал, что ракеты Taurus могут быть на вооружении нашего государства во время контрнаступления.

Впоследствии глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала того, кто блокирует передачу Taurus. По ее словам, единственным, кто тормозит этот процесс, является канцлер Олаф Шольц.

Тем временем 11 сентября в Украину приезжал глава МИД Германии Анналена Бербок. В ходе встречи с ней Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос предоставления Украине ракет Taurus "продвигается вперед".

Украина получила крылатые ракеты от Великобритании и Франции. Речь идет о Storm Shadow и Scalp соответственно. США и Германия не спешат принимать аналогичные решения, хотя вопрос тех же ATACMS стоит с самого начала полномасштабного вторжения.