Предотвратить агрессию России: Кулеба попросил ЕС принять меры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. В телефонном разговоре они подняли темы ситуации на Донбассе и напряжение возле украинской границы.

Беседа Борреля и Кулебы состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

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Кулеба призвал ЕС принять меры для сдерживания агрессии России

Министр рассказал высокому представителю, что сейчас происходит на Донбассе и вдоль украинских границ. Кулеба подчеркнул, что подход России к переговорам в нормандском формате – деструктивный.

Боррель заверил в поддержке Украины

Главный дипломат Украины призвал Брюссель принять политические и другие меры для сдерживания России. В ответ Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – в ее международно-признанных границах.

Россия может стремиться продвинуться вглубь Украины, – Кулеба

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться продвинуться вглубь украинской территории. Свидетельством тому является скопление российских войск у границы Украины. В ходе своего визита в США министр призвал американцев помочь Киеву в противостоянии Москве.

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