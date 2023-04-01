Подоляк объяснил, как поставить точку в нонсенсе "председательства России в Совбезе ООН"
С 1 апреля в месяц Россия получила право председательства в Совете Безопасности ООН. Страны-члены должны бойкотировать любые заседания под эгидой страны-террористки.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.
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Подоляк прокомментировал председательство России в Совбезе ООН
Подоляк считает, что нарушающая устав страна-террорист должна быть лишена присутствия в ООН.
Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это излом глобальной системы как таковой... Мы говорим сегодня о стране, которая нарушает статью 4 устава ООН, ключевую статью, базовую,
– отметил советник главы ОП.
Он добавил, что государство-член ООН не может начинать войну без мандата ООН.
"Поэтому мне кажется, что страны-члены Совбеза должны говорить не о шутке, а бойкотировать в течение апреля какие-либо заседания под эгидой РФ, то есть не приходить на эти заседания. Это единственный механизм, чтобы поставить точку в этом нонсенсе", – подчеркнул Подоляк.
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Россия в Совбезе ООН: коротко
- Ежемесячно председательство в Совбезе ООН переходит к другой стране-члену. Так, 1 апреля 2023 года пришел черед России. Украина выступила категорически против этого. Однако для того, чтобы изменить ситуацию, нет международно-правовых путей.
- Эта ситуация очень выгодна Кремлю. Россия может злоупотреблять своими полномочиями, в частности, дезинформировать и мешать между другими странами-членами ООН.
- По мнению политтехнологов, ООН нужно реформировать, поскольку такая ситуация похожа на сюрреализм. Вероятно, следует создать альтернативу этой структуре.