Врага активно уничтожают: в ОСГВ "Хортица" рассказали о действиях россиян в районе Часового Яра

Российские оккупанты продолжают атаковать в направлении Часового Яра. Наши защитники успешно уничтожают захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, отметив, что ранее оккупанты преимущественно задействовали малые штурмовые группы. Сейчас большинство атак проходит с применением бронетехники.

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Какова ситуация в Часовом Яре

Как отметил Волошин, враг буквально лезет "в лоб" во время штурмов. Они задействуют танки, легкобронированные машины пехоты, которые наши военные успешно уничтожают еще на подходах к городу.

Эта техника на подходах уничтожается. Однако враг не оставляет попыток. Только за минувшие сутки на всем направлении зафиксировали более 1000 минометных и артиллерийских обстрелов. А в районе Часового Яра враг совершил 240 минометных и артиллерийских обстрелов,

– рассказал военный.

Большинство обстрелов идет на южную часть Часового Яра. Туда также работала вражеская авиация, которая сбросила за минувшие сутки 5 КАБов.

За всю прошлую неделю оккупанты совершили 8300 обстрелов на всем направлении. А вблизи Часового Яра зафиксировали более 2200 обстрелов за этот период. Российские оккупанты осуществляют там по 4 – 5 штурмов в сутки.

Ситуация на фронте: кратко