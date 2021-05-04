Неодобрение от Евросоюза: представители Унии на встрече с послом жестко осудили действия России
Представители Европейского Союза вызвали российского посла. Во время этой встречи они жестко осудили ряд действий России.
Источник:Европейская комиссия
Дипломаты не одобрили объявление российских властей персонами нон-грата восьми официальных лиц ЕС. Среди них – президент Европарламента и вице-президент Еврокомиссии.
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Действия России негативно влияют на ее отношения с ЕС
Посла Владимира Чижова проинформировали о решительном осуждении со стороны институтов и государств-членов Евросоюза относительно решения России. Ведь оно было политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований.
Кроме этого, представители ЕС напомнили о том, что Россия выслала чешских дипломатов и создала список "недружественных государств". Они выразили обеспокоенность о том, как эти решения вместе влияют на отношения ЕС и России.
В сообщении подчеркнули, что Евросоюз намерен принять ответные меры в ответ на действия России.
Россия объявила персонами нон-грата официальных лиц ЕС
- В конце апреля 2021 года Россия запретила въезд восьми должностным лицам Евросоюза в ответ на антироссийские санкции.
- Также страна считает, что имеет право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС".
- В Евросоюзе возмутились такими действиями и назвали их неприемлемыми.
- Из-за соответствующих решений в европейскую внешнеполитическую службу вызвали постоянного представителя России при Евросоюзе.
Санкции Евросоюза против России: коротко
- В начале марта 2021 года Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников.
- Это сделали из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.
- Уже в конце апреля из-за нарушения прав человека ЕС утвердил новые санкции против России.
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