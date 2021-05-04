Представители Европейского Союза вызвали российского посла. Во время этой встречи они жестко осудили ряд действий России.

Дипломаты не одобрили объявление российских властей персонами нон-грата восьми официальных лиц ЕС. Среди них – президент Европарламента и вице-президент Еврокомиссии.

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Действия России негативно влияют на ее отношения с ЕС

Посла Владимира Чижова проинформировали о решительном осуждении со стороны институтов и государств-членов Евросоюза относительно решения России. Ведь оно было политически мотивированным и не имеет никаких юридических обоснований.

Кроме этого, представители ЕС напомнили о том, что Россия выслала чешских дипломатов и создала список "недружественных государств". Они выразили обеспокоенность о том, как эти решения вместе влияют на отношения ЕС и России.

В сообщении подчеркнули, что Евросоюз намерен принять ответные меры в ответ на действия России.

Россия объявила персонами нон-грата официальных лиц ЕС

В конце апреля 2021 года Россия запретила въезд восьми должностным лицам Евросоюза в ответ на антироссийские санкции.

Также страна считает, что имеет право и в дальнейшем реагировать на любые "недружественные действия ЕС".

В Евросоюзе возмутились такими действиями и назвали их неприемлемыми.

Из-за соответствующих решений в европейскую внешнеполитическую службу вызвали постоянного представителя России при Евросоюзе.

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