Несхвалення від Євросоюзу: представники Унії на зустрічі з послом жорстко засудили дії Росії
Представники Європейського Союзу викликали російського посла. Під час цієї зустрічі вони жорстко засудили низку дій Росії.
Джерело:Європейська комісія
Дипломати не схвалили оголошення російської влади персонами нон-ґрата восьми офіційних осіб ЄС. Серед них – президент Європарламенту та віцепрезидент Єврокомісії.
До теми Євросоюз викликає російського посла через санкції проти європейців
Дії Росії негативно впливають на її відносини з ЄС
Посла Володимира Чижова проінформували про рішучий осуд з боку інституцій та держав-членів Євросоюзу щодо рішення Росії. Адже воно було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань.
Окрім цього, представники ЄС нагадали про те, що Росія вислала чеських дипломатів і створила список "недружніх держав". Вони висловили стурбованість тому, як ці рішення разом впливають на відносини ЄС і Росії.
У повідомленні наголосили, що Євросоюз має намір вжити відповідних заходів у відповідь на дії Росії.
Росія оголосила персонами нон-ґрата офіційних осіб ЄС
- Наприкінці квітня 2021 року Росія заборонила в'їзд восьми посадовцям Євросоюзу у відповідь на антиросійські санкції.
- Також країна вважає, що має право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС".
- В Євросоюзі обурилися такими діями і назвали їх неприйнятними.
- Через відповідні рішення в Європейську зовнішньополітичну службу викликали постійного представника Росії при Євросоюзі.
Санкції Євросоюзу проти Росії: коротко
- На початку березня 2021 року Європейський Союз ввів санкції проти російських посадовців.
- Це зробили через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
- Вже наприкінці квітня через порушення прав людини ЄС затвердив нові санкції проти Росії.
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