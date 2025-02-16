Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни, – Reuters

США и Россия готовят встречу в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы начать переговоры по завершению российско-украинской войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из американских законодателей и анонимного источника, знакомого с планами, пишет 24 Канал.

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Переговоры об Украине в Саудовской Аравии

По словам источников Reuters, американские и российские чиновники должны встретиться в Саудовской Аравии "в ближайшие дни" для начала переговоров по завершению российско-украинской войны.

В Госдепе США пока не предоставили комментариев по этому поводу.

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Напомним, что ранее в Politico писали, что представители администрации Дональда Трампа могут встретиться с российской делегацией в Саудовской Аравии. Темой переговоров станет завершение войны в Украине. Читайте подробности в материале 24 Канала.