Представители Украины и США впервые совместно проинспектировали предоставленное ВСУ оружие

Украина и США вместе проверили оружие, предоставленное Силам обороны американскими партнерами. Инспекцию в таком формате проводили впервые.

Инспекцию проводили в одной из воинских частей. В мероприятии приняли участие: Служба внутреннего аудита Министерства обороны Украины, представители ВСУ, представители отдела оборонного сотрудничества Посольства США.

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Как проходила проверка

Украинские и американские инспекторы проверили вооружение и имущество, которые Силы обороны получили от партнеров из США. Они проинспектировали серийные номера, техническое состояние и условия надлежащего хранения, в частности, безопасность и охрану.

Военная помощь для ВСУ от США / Фото Минобороны

В сообщении Минобороны отмечают, что в ходе совместной инспекции замечаний со стороны представителей США не было.

В ведомстве также отметили, что подобные совместные инспекции будут продолжены. Сейчас обрабатывают полученную во время проверки информацию. Эту инспекцию прокомментировал заместитель министра обороны Рустема Умерова Юрий Джигир.

Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции – это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами,

– сказал он.

Другие новости об оружии для ВСУ

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Президент Украины заявил, что производств всего мира недостаточно для обеспечения боеприпасами нашей артиллерии. Оккупантам тоже не хватает этих снарядов, поэтому Россия покупает их у КНДР.

Не так давно военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 Каналу объяснил, в какой военной помощи нуждается Украина. В то же время он назвал войну комплексным явлением и отметил, что нет конкретного оружия, которое могло бы переломить ее ход.

Ранее экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал ситуацию с поддержкой Украины на фоне сложной политической обстановки в США. По его словам, военная помощь уменьшилась, но не исчезла полностью. Государство продолжает часто получать от партнеров критически важные средства вроде снарядов для ПВО, ракетных систем и танковой техники.

, Минобороны Украины согласовало с США план совместных проверок на первое полугодие 2024 года 14 декабря прошлого года.