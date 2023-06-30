В России идет противостояние, – политолог предположил, кто может стать преемником Путина

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнажил слабые места кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако может ли это стать началом конца для террористического кремлевского режима остается вопросом.

Такое мнение 24 Каналу выразил американский политолог Рамиз Юнус. Он убежден, что решение о мятеже Пригожин принимал не один, за ним стояла группа конкретной "башни".

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Российской оппозиции не существует

По мнению американского политолога, преемником российского диктатора Путина станет представитель политической элиты.

Забудьте о существовании российской оппозиции. Из этого делают что-то такое, хотя у России нет даже такого представителя, как Светлана Тихановская. Хотя она тоже не представляет сильной и харизматической личности. Это тоже мыльный пузырь, который накачивается странами Запада,

– сказал Юнус.

Первый президент России Борис Ельцин выбирал своего преемника из политической элиты. Тогда договорились на компромиссной фигуре – Путину.

Теперь в России идет противостояние и пока конкретного персонажа нет. Однако это будет игрок политической элиты, с которым согласятся все.

"Кто будет? Однозначно представитель этой системы, но именно сегодня никто сказать не может. Это может быть и Патрушев, и Бортников или даже из тех, чьи фамилии не появляются", – добавил американский политолог.

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Последствия мятежа Пригожина: коротко