Сырский дал интервью "Милитарному". У генерала поинтересовались, кто в будущем смог бы стать его преемником.

Смотрите также Угроза из Беларуси реальна, Россия активно просчитывает и планирует операции, – Сырский

Что рассказал Сырский?

Он сказал, что каждый главнокомандующий должен готовить генералов и офицеров, которые смогут заменить его. Сырский отметил, что перспективных командиров очень много, но сообщил, что не будет их называть.

Генерал рассказал, что в украинской армии много перспективных командиров разного уровня: от батальонного до корпусного. Он отметил, что почти все они успешно выполняют задачи на поле боя и имеют определенные успехи.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Все они на должностях буквально год, кто-то чуть больше. Каждый день у нас идет за три во время войны, это понятно, поэтому я уверен, все они имеют определенный опыт, который с каждым днем только увеличивается. Поэтому в процессе войны нет такого человека, которого нельзя заменить,

– заявил Александр Сырский.

Главнокомандующий также подчеркнул, что тех, кто не имеет успехов, переводят на другие должности, поскольку это связано с человеческой жизнью, территорией, эффективностью.

Что еще сказал Сырский в новом интервью?

Александр Сырский анонсировал краткосрочные контракты в ВСУ на 6 – 9 месяцев. По его словам, такой формат короткого контракта будет в основном для военных, которые уволились по состоянию здоровья или из-за ранения и хотят вернуться обратно в армию.

Главнокомандующий рассказал, что Украина впервые превзошла россиян по количеству наступательных действий за сутки. Ситуация на фронте остается сложной, но украинская армия постепенно перехватывает инициативу на отдельных участках, несмотря на мощное давление со стороны врага.

Также генерал оценил угрозу нападения со стороны Беларуси. Сырский сообщил, что тенденция идет к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Он отметил, что возможность наступательных операций на севере Украины рассматривается и ВСУ готовы к такому сценарию.