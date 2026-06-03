Тексты распространяют враги, – в России признали технологическое превосходство ВСУ, но потом оправдались

В понедельник, 1 июня, депутат Госдумы России Андрей Гурулев опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о ситуации на войне. Там он упомянул "позиционный тупик" и отметил преимущество украинских сил.

Об этом сообщает Meduza.

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О чем шла речь в заметке российского политика?

В публикации российского депутата также поднимается тема проблем с топливом в оккупированном Крыму.

Отдельно Гурулев заявил, что продвижение российских войск пока измеряется только "метрами и лесополосами". Кроме того, он анонсировал вероятную "масштабную мобилизацию", которая должна состояться осенью 2026 года, утверждая, что "принципиальное решение по этому вопросу уже принято". В завершении своего сообщения он призвал "принимать решения и неуклонно их выполнять".

Впрочем, вскоре после публикации депутат сообщил в мессенджере Мах, что его телеграмм-профиль был "украден", а тексты там якобы распространяют "враги". В то же время само сообщение в телеграмм по сей день не удалено.

По данным RTVI, что телеграмм-канал Гурулева взломали в конце мая. Мошенники от имени депутата писали личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту.

Также в канале депутата был опубликован пост о срочном сборе средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Отмечается, что позже публикацию удалили. Как рассказал помощник депутата, доступ к каналу до сих пор восстановить не удалось.

В комментарии 24 Канала публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что сейчас ситуация на фронте значительно ухудшилась для россиян. В мае враг сумел продвинуться лишь на 14 квадратных километров. В то же время Путин продолжает верить в безоговорочную победу и заявлять о значительных успехах и продвижения на поле боя. Эксперт предполагает, что российский диктатор полностью оторван от реальности и не понимает, что происходит на самом деле.

Аналитики ISW в своих отчетах отмечают, что Путин продолжает стоять на своем и не соглашается сокращать расходы на оборону и приостанавливать войну с Украиной. Это происходит на фоне предупреждений Министерства финансов России и Центрального банка о том, что текущий уровень запланированных военных расходов является финансово непосильным и может привести к резкому увеличению бюджетного дефицита.