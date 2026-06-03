Про це повідомляє Meduza.

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Про що йшлося у дописі російського політика?

У публікації російського депутата також порушується тема проблем із паливом в окупованому Криму.

Окремо Гурульов заявив, що просування російських військ наразі вимірюється лише "метрами та лісосмугами". Крім того, він анонсував ймовірну "масштабну мобілізацію", яка має відбутись восени 2026 року, стверджуючи, що "принципове рішення з цього питання вже ухвалене". У завершенні свого допису він закликав "приймати рішення та неухильно їх виконувати".

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Втім невдовзі після публікації депутат повідомив у месенджері Мах, що його телеграм-профіль було "вкрадено", а тексти там буцімто поширюють "вороги". Водночас сам допис у телеграм донині не видалено.

За даними RTVI, що телеграм-канал Гурульова зламали наприкінці травня. Шахраї від імені депутата писали особисті повідомлення, вимагаючи терміново переказати криптовалюту.

Також у каналі депутата було опубліковано пост про терміновий збір коштів у криптовалюті нібито на дрони для ВДВ. Зазначається, що пізніше публікацію видалили. Як розповів помічник депутата, доступ до каналу досі відновити не вдалось.

У коментарі 24 Каналу публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що нині ситуація на фронті значно погіршилась для росіян. У травні ворог зумів просунутись лише на 14 квадратних кілометрів. Водночас Путін продовжує вірити у беззаперечну перемогу та заявляти про значні успіхи та просування на полі бою. Експерт припускає, що російський диктатор повністю відірваний від реальності і не розуміє, що відбувається насправді.

Аналітики ISW у своїх звітах зазначають, що Путін й надалі стоїть на своєму й не погоджується скорочувати витрати на оборону та призупиняти війну з Україною. Це відбувається на тлі попереджень Міністерства фінансів Росії і Центрального банку про те, що поточний рівень запланованих воєнних витрат є фінансово непосильним і може призвести до різкого збільшення бюджетного дефіциту.