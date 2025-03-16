Путин пытается тянуть время по перемирию: в какую игру он заманивает Трампа в Курской области

На встрече в Джидде украинская и американская делегации приняли решение о 30-дневном перемирии. Однако Владимир Путин пока не дал однозначного ответа, соглашается ли он на него.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Трамп положительно относится к Путину. Как отмечают западные СМИ, президент США сам себя загонит в тупик, если глава Кремля не согласится на перемирие и попытается поднять ставки.

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Черная сторона переговоров

Давидюк отметил, что Путин, как раз пытается поднимать ставки, когда через спецпосланника Уиткоффа передал свои дополнительные условия Трампу. В СМИ считают, президенту США в какой-то момент придется начать давить на Путина так же, как он давит на Украину.

Обратите внимание! Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф встретился с Путиным 13 марта, чтобы обсудить условия 30-дневного перемирия. Однако Уиткоффу пришлось ждать главу Кремля 8 часов, пока тот общался с Александром Лукашенко.

Это, по мнению Давидюка, главная вещь, которую стоит вынести из этой ситуации. Потому что Путин не сказал "да" по 30-дневному перемирию, и не сказал "нет", а пытается тянуть время.

Также частью его игры может быть ситуация в Курской области. Он пытается выбить украинские силы с Курщины, предположительно, дипломатическим путем. Потому что военных мощностей России не хватило на это в течение полугода, так же как взять "Киев за три дня".

Возможно, это могла быть часть условий Трампа по Украине,

– предположил он.

В то же время президент США рассказывает о якобы окружении в Курской области "тысячи украинских военных", что опроверг украинский Генштаб.

Однако именно после встречи представителей Украины и США в Джидде возникла проблема на Курщине, где украинские силы начали отходить. Это происходит, вероятно также из-за того, что Трамп приостанавливал предоставление Украине разведданных и военной помощи.

Или возможно, по мнению политолога, из-за того, что Трамп попросил об этом, и россияне сейчас ставят условия, на которых украинские военные якобы должны сдаваться. В то же время россияне начали атаковать Сумскую область по всей границе.

В этом большая проблема, потому что это черная сторона переговоров по плану Трампа. В то же время Россия не остановила обстрелы украинских территорий, поэтому

– сказал Николай Давидюк.

Соответственно, по его мнению, Путин не принял условий Трампа, а просто пытается втянуть его в свою игру.

Отметим, что по словам политолога Олега Саакяна, позиция Путина по перемирию, когда он сказал "да", однако добавил "но", свидетельствует об одном. Россия, по его мнению, готова на прекращение огня, если Украина капитулирует. Однако принудить Киев к этому невозможно. Соответственно Трампу, как считает Саакян, нужно получить или лучшие условия от Путина, или ответ, что Кремль готов на перемирие без каких-либо условий.