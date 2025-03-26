В ЦПД объяснили, для чего Россия врет о срыве прекращения огня
- Украина и Россия договорились о временном прекращении огня, но Россия обвиняет Украину в его нарушении.
- ЦПД и Генштаб ВСУ опровергают заявления России об обстрелах украинскими войсками энергетических объектов в России, называя это дезинформацией.
- Цель российской дезинформации – переложить ответственность на Украину и ввести в заблуждение международных партнеров.
Недавно стало известно, что Украина и Россия при посредничестве США договорились о временном прекращении огня. В то же время в России почти сразу начали заявлять якобы о его нарушении.
россия, которая не придерживалась прекращения огня по энергетической инфраструктуре, продолжает дезинформационную кампанию, в рамках которой утверждает, что именно Украина нарушает договоренности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.
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Для чего россияне это делают
в ЦПД объяснили, что на самом деле заявления россиян о якобы ударах Украины по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях неправдивы. Это подтвердил Генштаб ВСУ.
Цель дезинформационной кампании россиян – переложить на Украину ответственность за несоблюдение ими обязательств о прекращении огня, ввести в заблуждение международных партнеров Украины, чтобы на фоне заявлений кремля о якобы готовности к миру оправдать продолжение ударов по украинской инфраструктуре,
– отметили в сообщении.
Генштаб ВСУ заявил, что Украина не наносила удары по энергетическим объектам в России и оккупированном Крыму 25 – 26 марта, и обвинил страну-агрессора в распространении ложной информации.