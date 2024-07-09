Война – это не решение, – Моди призвал Путина к диалогу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Москву в понедельник, 8 июля, и встретился там с Владимиром Путиным. Среди вопросов, которые они обсуждали, была российская агрессия против Украины.

Моди впервые за 5 лет приехал в Россию для официальных переговоров. В пропагандистских СМИ активно обсуждают это событие, пишет 24 Канал.

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Моди призвал Путина к диалогу

Переговоры состоялись во вторник, 9 июля. Их индийский премьер и российский диктатор провели в Кремле.

Моди при обсуждении российско-украинской войны призвал Владимира Путина к диалогу Москвы и Киева.

Война не решение, поэтому необходим диалог,

– цитируют российские СМИ Нарендра Моди.

Во время переговоров он также заявил, что "Индия готова к любому содействию для установления мира в Украине".

К слову, Моди прибыл в Москву как раз тогда, когда Кремль выдавал приказы обстреливать Украину. Так, в понедельник, 8 июля, от российских обстрелов в Украине погибло и пострадало много мирных украинцев. В частности, россияне атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Владимир Зеленский резко отреагировал на дружеские объятия премьера Индии с президентом России.

Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день,

– заявил Зеленский.

К тому же Моди прибыл в Россию, чтобы показать свою заинтересованность в поддержке хороших отношений с Кремлем и чтобы проверить, или санкции Запада "не слишком сильно сжимают российскую шею".