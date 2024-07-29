Премьер Индии собирается посетить Украину: какой может быть тема визита

Информационное агентство Индии передает, что премьер-министр Нарендра Моди в конце лета может посетить Киев. Вероятно, это произойдет 23 августа.

В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний предположил, какая цель визита индийского премьера в Украину, может ли он передать что-то от Владимира Путина. Напомним, что в день удара российских войск по детской больнице Охматдет, 8 июля, Моди обнимался с диктатором в его резиденции.

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Какая может быть причина визита

Индия очень важная страна. Прежде всего из-за того, что это чуть ли не единственная страна, с которой у нас профицит торговли – больше продаем, чем покупаем. С Китаем, например, не так.

Есть много проектов, которые можно продавать Индии, поэтому не следует так остро воспринимать присутствие индийских флотов в России,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, россияне специально подставили индусов с ударом по больнице Охматдет. Кстати, тот визит не закончился до конца, Моди уехал раньше, чем надеялись россияне.

Я не исключаю, что визит индийского премьер-министра направлен на то, чтобы подчеркнуть, что то, что произошло во время визита Моди в Москву – случайность и подстава россиян,

– добавил Загородний.

Таким образом Моди продемонстрирует, что не хочет иметь ничего общего с российским преступлением и скорее всего будет иметь обсуждение других проектов. Украине нужна поддержка Индии, в частности, из-за больших экономических перспектив.

Мир очень гибридный. Как отметил политолог, украинцы привыкли видеть мир в черно-белых оттенках, однако от этого надо отвыкать, ведь окажется, что вокруг нас все враги.

Например, Нидерланды активно помогают Украине, официально занимают достаточно жесткую позицию, передают истребители F-16 и в то же время страна является одним из крупнейших торговых партнеров России.

Мы объявляем Нидерланды нашими врагами, или они наши друзья? Мир немного по-другому устроен. Так же и в отношении Индии,

– сказал Загородний.