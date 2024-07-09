Важный торговый партнер: о чем будет договариваться премьер Индии в России

Нарендра Моди прибыл 8 июля в Москву. Это первый международный визит премьер-министра Индии после того, как его партия победила на парламентских выборах.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 каналу, что первый визит Моди именно в Россию является очень практичным шагом. Сегодня на фоне санкционного давления Индия – второй после Китая торговый партнер России.

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Могут ввести вторичные санкции

После введения Западом санкций против Москвы, Индия стала главным покупателем российской нефти.

Эта страна понемногу "наживается" на войне в Украине, поставляя из России дешевую нефть и доставляя ее нелегальными танкерами. Так же она покупает другие российские ресурсы и товары, на экспорт которых наложены санкции,

– отметил политтехнолог.

Ранее Великобритания вводила санкции против российского теневого флота танкеров. Он позволяет Москве осуществлять неограниченный экспорт нефти.

В то же время Запад усложнил для Индии осуществление платежей с Россией. Поэтому основная цель визита Моди в Россию – наладить эту возможность. Ведь систему SWIFT для Москвы закрыли, так же как и его аналог – "Систему передачи финансовых сообщений".

Моди, по мнению политтехнолога, должен договориться в Москве о том, чтобы в Индии для осуществления платежей использовалась российская системы "Мир", на которую тоже наложены санкции. А на территории России будет работать национальная платежная система Индии RuPay.

Однако США и Европа будут внимательно следить за визитом Моди в Москву.

"Если премьер Индии и Путин договорятся о новых формах осуществления платежей, появятся вторичные санкции", – подчеркнул Михаил Шейтельман.