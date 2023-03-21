Это знак России: визит премьера Японии в Украину может многое изменить

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта прибыл в Киев, заранее про его визит не сообщалось. Это совпало с датой визита лидера Китая Си Цзиньпина к Владимиру Путину.

Вряд ли это можно назвать простым стечением обстоятельств, потому что их оказалось слишком много. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический эксперт и руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Политический эксперт вспомнил, что 20 марта именно в день прилета Си Цзиньпина в Москву Джейк Салливан объявил новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. В этот же день из Норвегии в Украину приехало 8 танков Leopard 2. Также Европейский Союз заявил о выделении 2 миллиардов евро на снаряды, которые будут поставлены в Украину в ближайшие недели.

В настоящее время "совершенно случайно" появляется информация, что Сербия все-таки договорилась с Косово, отметил Клочок. А 21 марта Джо Байден подписывает закон о рассекречивании данных по происхождению COVID-19.

Визит Кисиды очень важен

Аналитик рассказал, что через несколько дней в определенных кругах уже было известно о визите японского политика в Украину, который планируется именно 21 марта.

Такие вещи случайно не делаются. Япония долгое время не то что не поддерживала Украину, но мы понимаем, что Япония фактически на сегодняшний день не завершила войны против России, тогдашнего Советского Союза. Мирный договор так и не подписан, так это знак кому?

– заметил говорящий.

Он убежден, что подобные вещи случайно не делаются, к тому же в последнее время Япония сблизилась с США.

Клочко назвал визит японского лидера очень важным, в том смысле, что он сейчас может многое изменить, в том числе и в Украине.

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