Премьер Латвии назвал наплыв мигрантов на границе Беларуси "гибридной атакой на весь ЕС"

Премьер-министр Латвии назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией "гибридной атакой на весь Европейский Союз". Кришьянис Кариньш заговорил о "осуществляемой контрабанде граждан".

Об этом он сказал перед переговорами с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По словам Кариньша, единственным способом обеспечить свободу передвижения людей в Европейский Союз является выполнение четких процедур въезда.

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"Такого мы еще никогда не видели", – подчеркнул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В то же время Ангела Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с стремящимися в ЕС нелегальными мигрантами в Беларуси. Она добавила, что пока этого не происходит.

"Важно, чтобы ЕС имел возможность защищать свои внешние границы", – добавила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

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Мигранты на границе Беларуси: коротко