Орбан заявил о высокой вероятности мировой войны и похвастался "мирной позицией" Венгрии

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что вероятность перерастания полномасштабной войны в Украину в мировую растет. В то же время он цинично хвастается якобы "мирной позицией" своего государства.

Орбан заявил, что Венгрия и Ватикан – единственные государства в Европе, выступающие за мир.

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Орбан о вероятности мировой войны

"Год назад мы все надеялись, что этот "вооруженный конфликт" не перерастет в настоящую войну, но война гораздо жестче и жестче, чем когда она началась", – сказал Орбан в ответ на сообщение об отправке в Украину первых танков Leopard.

Скандальный политик цинично заявил, что в Европе только Ватикан и Венгрия выступают за мир. По его словам, международное общественное мнение резко разделилось. "С одной стороны – Запад, с другой – остальные: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к мирным переговорам", – отметил премьер.

Орбан сказал, что эти страны страдают главным образом из-за недостатка продовольствия, но западные лидеры "горят" от войны. "Немцы начали с отправки касок, теперь они перешли в танки, и теперь новая тема состоит в том, стоит ли им присылать истребители", – добавил премьер Венгрии.

Кроме того, Орбан не исключил, что союзники якобы могут отправить в Украину своих военных, и говорит, что риск мировой войны стал очень близким.

Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую,

– подчеркнул Орбан.

В CNN отметили, Орбан боится , что поражение России поставит под угрозу и его собственный режим.

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Орбан может посетить Украину

Скандальный глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о предстоящем визите Орбана в Киев. Дипломат пожаловался, что не получил приглашение посетить нашу столицу, хотя, по его словам, "с радостью приехал бы".

Когда же премьер Венгрии приедет в Украину и решится ли вообще, пока неизвестно. Между тем, эксперты считают, что поездка может действительно означать изменение политики Орбана.