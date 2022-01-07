Лукашенко заявил, что в Украине религиозный раскол и ее "надо вернуть в настоящую веру"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет быть "в тесной связи" с Украиной. В нашем государстве, мол, произошел религиозный раскол.

Об этом он заявил во время посещения в Минске храма Преподобных Оптинских старцев. По его словам, в России и Украине народ якобы "обездолен до крайности".

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Лукашенко хочет вернуть Украину "в лоно подлинной веры"

Поэтому Лукашенко самоуверенно настроен сделать все, чтобы вернуть наше государство "в лоно нашей подлинной веры".

Там (в Украине – 24 канал) произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно,

– высказался Лукашенко.

Он сказал, что речь об автокефалии, расколе церкви, которые якобы хотели "поднести" Беларуси в 2020 году. "Вы все это знаете. Мы этого избежали. Я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – неискренне сказал Лукашенко.

Последние абсурдные заявления Лукашенко об Украине

Самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь якобы за 2021 год предотвратила 10 терактов. Он необоснованно увидел в них "след" Украины.

Он считает, что Россия "не намерена нападать на Украину". Как сказал Лукашенко, надо обратить внимание на действия США.

В конце ноября самоназванный глава государства назвал Крым "российским". Тогда же он попросил у Владимира Путина поездку на оккупированный полуостров.

Еще одним циничным заявлением отметился Лукашенко, заявив, что Беларусь "никогда не станет такой, как Украина".

В начале декабря он тоже неоднозначно высказался. "Сделаю все, чтобы Украина стала нашей", – сказал Лукашенко.

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