Пресс-секретарь Зеленского опроверг слухи об увольнении Залужного

В сети вечером 29 января распространилась информация о возможном увольнении с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце концов, эту информацию опровергли у Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Поэтому вся другая информация, которую распространяли предварительно об увольнении Главнокомандующего ВСУ, недостоверна.

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Никифоров опроверг информацию об увольнении Залужного

На вопрос о возможном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного пресс-секретарь Зеленского сказал, что не подтверждает ни одну информацию, которую публиковали в СМИ или сети.

Я отрицаю увольнение Залужного. Телеграм-каналы ошибаются,

– сказал он.

Кроме того, Никифоров отметил, что пока предмета для разговоров о возможном увольнении Залужного нет. Поэтому Валерий Залужный остается на своей должности Главнокомандующего ВСУ как это было и раньше.

В сети распространялась информация об увольнении Залужного