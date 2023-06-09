Путин представил себя "сверхчеловеком", – политтехнолог о преступном приказе взорвать ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС – это умышленное массовое убийство, которое совершила Россия. Лидер страны-террористки Владимир Путин существует в другой реальности, где нормально отдать приказ об убийстве не только тысяч украинцев, но и своих.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Путину абсолютно неважно количество жертв.
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Цинизма России нет предела
Владимир Путин совершенно отбитый диктатор. Все диктаторы, пребывая определенный срок в должности, приходили к тому, что нужна война, вокруг только враги и нужно войти в историю.
Все к этому приходили, а чем это кончалось мы знаем,
– сказал политтехнолог.
Президент России до конца не будет понимать, какие страшные преступления он совершил и когда к нему придут, будет думать, что это какой-то фарс, постановка и такого быть не может, ведь он "вечный властитель".
"Председатель России вообразил себя "сверхчеловеком" и думает, что он прислан на Землю лидер, который должен вписать золотыми буквами свое имя в историю. К счастью, закончит он трагически", – отметил Тизенгаузен.
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Важный визит Зеленского в Херсон
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский полная противоположность циничному диктатору. Он едет в затопленный в результате подрыва ГЭС Херсон, чтобы поддержать свой народ.Обратите внимание! Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует посещать Херсонскую область.
Это показывает отношение президентов к страшной катастрофе. Главе Кремля безразлично сколько людей умрет и что будет с территорией. Он способен лишь говорить, что якобы собирается спасать людей и заботиться о них.
Россияне взорвали Каховскую ГЭС: последние новости
- По состоянию на 8 июня уровень воды на Каховском водохранилище опустился ниже так называемой "мертвой точки". Теперь Запорожская АЭС не может оттуда брать воду.
- В Украине создадут новые магистральные водопроводы, чтобы обеспечить поставку воды в населенные пункты, которые из-за подрыва Россией Каховской ГЭС рискуют остаться без водоснабжения. На строительство потратят 1,5 миллиарда гривен.
- Службы безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, в котором они рассказывают, что Каховскую ГЭС подорвала российская диверсионная группа.