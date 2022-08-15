Сперва нужно хорошо окопаться в защите, а уже тогда перехватывать инициативу, – Костенко

Сегодня ВСУ важно удерживать все рубежи, где идут боевые действия. Об ослаблении или усилении давления на отдельных направлениях по линии фронта не говорится.

Основная задача – удержание обороны, чтобы враг не пошел дальше , ведь многие территории уже находятся под оккупацией. Об этом 24 каналу сказал военный, народный депутат и секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко.

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Мы должны перестать терять территории

"В первую очередь нужно делать все, чтобы не сдать больше земли. Многие говорят о контрнаступлениях, но в то же время мы теряем населенные пункты на определенных направлениях", – сказал военный.

По его мнению, мы должны перестать терять территории, окопаться, взять под контроль наши территории с точки зрения обороны, и уже потом делать что-то для их освобождения.

Я хотел бы, чтобы риторика "мы держим оборону" сменилась на риторику "мы освобождаем свою территорию". Это очень важно. Мы должны на определенном направлении начать навязывать врагу свои действия. Делать так, что он начал реагировать на нас, опрокидывая войска, заставлять его маневрировать, чтобы он не мог сконцентрироваться на каких-то конкретных ударах, – объяснил он.

В качестве примера Костенко привел осуществление контрнаступления на Криворожском или Херсонском направлениях. Когда мы добьемся какого-то успеха, враг будет понимать, что он может ослабить давление на Донецком направлении.

Сейчас мы играем по правилам неприятеля. Мы просто стоим в обороне. Нужны силы, нужные меры, нужны серьезные решения от командиров. И понятно, что без жертв не обойтись. Это – война, и мы должны сражаться,

– подчеркнул секретарь комитета ВР по нацбезопасности.

Военная инициатива

По словам Коваленко, военную инициативу в обороне можно взять по какому-то отдельному виду вооруженных сил, направлению или средству поражения (артиллерия, авиация).

"Инициатива – это когда ты навязываешь врагу характер его действий. Например, мы здесь наступаем, значит, враг должен переходить к обороне, контратаковать или маневр своими войсками. Мы должны подходить к таким инициативам, искать более слабые места и места, где мы можем уже освобождать наши территории", – объяснил он.

Нам сейчас нужны победы

Как заметил военный, с 2014 года не было масштаба глобальных побед в боях, где мы могли бы сказать, что провели какую-то наступательную операцию и освободили какую-то часть территорий. Да, россияне вышли из Славянска или Краматорска, но глобальных успехов не было.

Сейчас главная задача нашего командования, главнокомандующего и верховного главнокомандующего – принести эти победы. Показать всем, в частности нашим ВСУ, что мы можем делать не просто локальные наступательные действия, а проводить наступательные операции. Для этого нужна большая специальность, немалые ресурсы и готовность брать на себя ответственность за такие действия,

– подытожил Коваленко.

Ситуация на фронте: коротко

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