Быстро "переобулся": президент Бразилии осудил агрессию против Украины после пророссийских заявлений
19 апреля 2023, 10:56Читати новину українською
Источник:The Guardian
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва успел "переобуться" и уже засудил российскую агрессию против Украины. До этого он выступал с рядом пророссийских заявлений.
Так, президент Бразилии засудил нарушение территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом.
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Бразильский президент "переобулся"
После многочисленной критики президента Бразилии "мирных инициатив" Луис Инасио Лула да Силва осудил "нарушение территориальной целостности Украины".
В то же время бразильский президент до сих пор считает возможным достижение мира между Украиной и Россией "с помощью нейтральных стран".Важно! Бразилия не наложила санкции на Россию после полномасштабного вторжения. Более того, это государство избрало для себя роль якобы посредника, стремящегося к миру.
Скандальные заявления президента Бразилии
- Недавно Луис Инасио Лула да Силва призвал США прекратить "поощрять войну" в Украине, а "начать говорить о мире".
- Также он заявил, что ни Путин, ни Зеленский "не предпринимают шагов для примирения".
- Президент Бразилии обвинил Европу и США в том, что они помогают продолжать войну, предоставляя оружие для ВСУ.
- В МИД Украины уже отреагировали цинические заявления бразильского президента. Спикер Олег Николенко заявил, что наше государство с заинтересованностью наблюдает за тем, как президент Бразилии "ищет решение" о прекращении войны.
- К тому же Украина пригласила к себе президента Бразилии.