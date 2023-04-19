Быстро "переобулся": президент Бразилии осудил агрессию против Украины после пророссийских заявлений

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва успел "переобуться" и уже засудил российскую агрессию против Украины. До этого он выступал с рядом пророссийских заявлений.

Так, президент Бразилии засудил нарушение территориальной целостности Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом.

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Бразильский президент "переобулся"

После многочисленной критики президента Бразилии "мирных инициатив" Луис Инасио Лула да Силва осудил "нарушение территориальной целостности Украины".

В то же время бразильский президент до сих пор считает возможным достижение мира между Украиной и Россией "с помощью нейтральных стран".

Скандальные заявления президента Бразилии

Недавно Луис Инасио Лула да Силва призвал США прекратить "поощрять войну" в Украине, а "начать говорить о мире".

Также он заявил, что ни Путин, ни Зеленский "не предпринимают шагов для примирения".

Президент Бразилии обвинил Европу и США в том, что они помогают продолжать войну, предоставляя оружие для ВСУ.

В МИД Украины уже отреагировали цинические заявления бразильского президента. Спикер Олег Николенко заявил, что наше государство с заинтересованностью наблюдает за тем, как президент Бразилии "ищет решение" о прекращении войны.

К тому же Украина пригласила к себе президента Бразилии.

Бразилия не наложила санкции на Россию после полномасштабного вторжения. Более того, это государство избрало для себя роль якобы посредника, стремящегося к миру.