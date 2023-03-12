Президент Чехии Петр Павел заявил, что посетит Украину

12 марта 2023, 19:03
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Источник:

ČTK

Скоро, в апреле 2023 года, президент Чехии и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел посетит Украину. Об этом он договорился с президентом Украины 12 марта.

Во время телефонного разговора, кроме предстоящей встречи, президенты Павел и Зеленский обсудили поддержку Чехией Украины на следующие месяцы. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Жегакова.

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Зеленский хотел провести телефонный разговор как можно скорее

Отметим, что Петр Павел официально стал президентом Чехии 9 марта. По словам Жегаковой, Владимир Зеленский был заинтересован в том, чтобы звонок состоялся как можно скорее после инаугурации его коллеги. В частности, для того чтобы поздравить Павла со вступлением в должность.

Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой также была поддержка Украины Чехией в последующие месяцы,
– сказала Маркета Жегакова.

О чем еще говорили президенты

Владимир Зеленский сообщил, что не только визит и поддержка были темой разговора двух президентов. Также они:

  • обсуждали интеграцию Украины в Европейский Союз,
  • обсудили ситуацию на фронте в Украине и потребности в безопасности нашего государства,
  • договорились о дальнейшем сотрудничестве стран.

Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!
– подчеркнул Президент Украины.

Заявления Петера Павла относительно Украины: коротко

  • В начале февраля Петер Павел заявил, что Украина морально и практически готова к тому, чтобы стать частью НАТО, более того, заслуживает членства в Альянсе. Однако это может произойти после войны.
  • Также он выступил за предоставление нашему государству всего необходимого оружия без табу. Единственное вооружение, о котором речь не идет – ядерное.
  • Однако бывший генерал НАТО и новоизбранный президент Чехии видит в распаде России много проблем. Поэтому отмечает, что Запад должен быть осторожным в стремлении поражения России, чтобы избежать "нежелательных сценариев". Сразу после своего резонансного заявления о возможных уступках Украины он сказал, что все же считает реальной победу нашего государства в войне.
  • После этого заявления Перт Павел сказал, что Западу следует готовиться к любым сценариям, ведь после победы Украины ситуация в России долгое время будет нестабильной.

Автор: Юлія Якубова