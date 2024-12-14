"Ничего не произошло": президент Грузии сделала первое заявление о результатах "выборов"

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Там она сделала первое заявление после победы экс-футболиста Михеила Кавелашвили на так называемых президентских "выборах".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой "Эхо Кавказа". Отметим, что нынешние выборы в Грузии состоялись по новой схеме, где президента выбирает коллегия из 300 избирателей, а не народ.

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Реакция Зурабишвили на результаты выборов

Саломе Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Действующий президент поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте.

Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло,

– сказала президент.

К слову, ранее Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.

Важно, что на президентских выборах в Грузии в 2024 году был всего один кандидат – пророссийский ветеран футбола Михеило Кавелашвили, член формально отколовшейся от правящей "Грузинской мечты" партии "Сила народа".

Он победил на "выборах" президента в Грузии, получив 224 голоса выборщиков из 300 возможных. Один бюллетень признали испорченным. Для победы пророссийскому политику необходимо было 200 голосов.

Инаугурация президента должна состояться 29 декабря. Впрочем, на фоне так называемых "выборов" президента в Грузии продолжаются митинги, участники которых не признают легитимность выборов.