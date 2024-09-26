"Там продолжается борьба": что означает заявление президента Ирана, который "открестился" от Путина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не поддерживал российскую агрессию против Украины. Таким образом он пытается изменить внешнюю политику страны.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что в Тегеране есть и те силы, которые хотят продолжить конфронтацию с миром. Таким образом в стране продолжается борьба между политическими силами, кто ее выиграет пока неизвестно.

Что означает заявление президента Ирана

По мнению российского оппозиционного политика, президент Ирана пытается показать из себя крыло реформаторских сил и добиться каких-то результатов. Вероятно, что в Тегеране есть люди, которые понимают, что путь международной изоляции ведет к ухудшению ситуации и даже катастрофе.

Президент Ирана хочет по-другому строить внешнюю политику. Однако там продолжается борьба с теми, кто не желает ничего менять, хочет продолжать курс на конфронтацию со всем миром, финансировать террористические и бандитские структуры,

– объяснил Гудков

Российский оппозиционный политик рассказал, что то, что сейчас заявляет Пезешкиян – это отражение тех сил, которые хотят направить Иран на другой политический курс, которые не готовы к изоляции и противопоставлению с миром.

"Победят ли силы, которые несут определенный позитив, сказать трудно. Однако они хотят это сделать, мы это слышим из уст действующего президента", – добавил он.

Обратите внимание! Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий считает заявление президента Ирана ложью и назвал его игрой в демократию. Он добавил, что политическое руководство этой страны двуликое и верить этим словам не стоит.