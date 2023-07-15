Президент Южной Кореи прибыл в Украину с необъявленным визитом
Источник:Yonhap News Agency
В Украину 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Во время визита в Украину Юн Сок Йоль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершали жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года.
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Президент Южной Кореи побывал в Буче и Ирпене
В пресс-службе президента Южной Кореи сообщили, что Юн и его супруга Ким Кеон Хи прибыли в Украину из Польши днем ранее.
Делегация Южной Кореи посетила Бучу / Фото Офис генпрокурора
Лидер Южной Кореи планирует возложить венок к военному памятнику, а затем провести встречу на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.
Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой Юн побывал в Литве на саммите НАТО, а затем в Польше с официальным визитом.
Южная Корея размышляет, передавать ли Украине оружие
- До недавнего времени Южная Корея оказывала только гуманитарную и экономическую помощь Украине. Однако находившийся тогда с визитом в США президент Юн Сок Йоль на вопрос о возможности поставки оружия Киеву ответил, что этот вариант рассматривают.
- Осенью 2022 года в СМИ появилась информация, что Южная Корея поможет Украине с летальным оружием при посредничестве США. Сообщалось, что Сеул продаст США 100 тысяч единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов. Впоследствии эти боеприпасы якобы должны были доставить в Украину.
- Однако Южная Корея сразу опровергла информацию. В Сеуле отметили, что продадут Пентагону боеприпасы 155 калибра, но они не должны попасть в Украину. Весной 2023 года в СМИ снова появилась информация, что Южная Корея передает Украине боеприпасы при посредничестве США.
- Недавно представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не против военной помощи Украине от Южной Кореи.