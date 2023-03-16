Президент не позволит долго отдыхать, – Гайдай заинтриговал новой должностью

16 марта 2023, 13:39
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Но экс-председатель Луганщины уже заинтриговал новой должностью.

Об этом он заявил в комментарии 24 Каналу. Он предположил, что скоро снова вернется к работе. 

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"На самом деле я не думаю, что президент даст мне возможность долго отдыхать. Перезагрузить немного "аккумуляторные батареи" и все – дальше будем работать", – заявил он.

Гайдай отметил, все потому, что Украине нужна победа, а она выборивается по многим фронтам и направлениям.

Сергей Гайдай заинтриговал новой должностью: смотрите видео

Какой будет новая должность

Экс-председатель Луганской ОВА отметил, что анонсировать, где именно он будет продолжать работу – пока что рано.

Это президент будет определяться. Возможно, он уже определился,
– сказал он.

Сергей Гайдай отметил, что не хочет об этом сейчас говорить. 

"Не хочу. Это как сейчас говорить про направление наступления (ВСУ – 24 Канал)", – рассказал бывший глава Луганской ОВА. 

Отставка руководителей ОВА: последние новости

  • С должностей глав ОВА уволили Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия. Такое решение 14 марта согласовал Кабмин.
  • Соответствующие указы об увольнении должностных лиц 15 марта подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
  • По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, вероятнее всего, на должность руководителя Луганской ОВА назначат военного.
  • Информацию о возможном назначении Сергея Гайдая послом в Казахстане СМИ распространяли еще в январе 2023 года. Тогда Гайдай подчеркивал, что он – член команды президента Украины, и будет работать на другом направлении фронта, если Владимир Зеленский примет такое решение.
  • Сергей Гайдай отметил, что к его работе претензий нет. Он подтвердил, что предложение о назначении его послом в Казахстане обсуждалось некоторое время назад.

Автор: Аліна Бурцева