Президент не позволит долго отдыхать, – Гайдай заинтриговал новой должностью
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Но экс-председатель Луганщины уже заинтриговал новой должностью.
Об этом он заявил в комментарии 24 Каналу. Он предположил, что скоро снова вернется к работе.
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"На самом деле я не думаю, что президент даст мне возможность долго отдыхать. Перезагрузить немного "аккумуляторные батареи" и все – дальше будем работать", – заявил он.
Гайдай отметил, все потому, что Украине нужна победа, а она выборивается по многим фронтам и направлениям.
Сергей Гайдай заинтриговал новой должностью: смотрите видео
Какой будет новая должность
Экс-председатель Луганской ОВА отметил, что анонсировать, где именно он будет продолжать работу – пока что рано.
Это президент будет определяться. Возможно, он уже определился,
– сказал он.
Сергей Гайдай отметил, что не хочет об этом сейчас говорить.
"Не хочу. Это как сейчас говорить про направление наступления (ВСУ – 24 Канал)", – рассказал бывший глава Луганской ОВА.
Отставка руководителей ОВА: последние новости
- С должностей глав ОВА уволили Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия. Такое решение 14 марта согласовал Кабмин.
- Соответствующие указы об увольнении должностных лиц 15 марта подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
- По словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, вероятнее всего, на должность руководителя Луганской ОВА назначат военного.
- Информацию о возможном назначении Сергея Гайдая послом в Казахстане СМИ распространяли еще в январе 2023 года. Тогда Гайдай подчеркивал, что он – член команды президента Украины, и будет работать на другом направлении фронта, если Владимир Зеленский примет такое решение.
- Сергей Гайдай отметил, что к его работе претензий нет. Он подтвердил, что предложение о назначении его послом в Казахстане обсуждалось некоторое время назад.