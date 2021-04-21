Поддержали Украину: президент Польши провел брифинг по эскалации войны на Донбассе
Президент Польши Анджей Дуда созвал брифинг. На нем обсудили увеличение количества российских войск на линии разграничения с Украиной.
Источник:RMF24
Встречу провели 21 апреля 2021 года. Об этом в своем твиттере сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох.
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Детали брифинга в Польше
Участниками брифинга стали представители Министерства национальной обороны Польши, военные командиры и руководители некоторых служб. На встрече обсудили деятельность России на границе с Украиной.
По словам Павла Солоха, вооруженные силы и союзники Польши постоянно контролируют угрозы нападения в Украине.
Позиция Польши относительно обострения войны на Донбассе
Ранее Польша уже выразила солидарность Украине из-за обострения ситуации на Донбассе. В польском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что необходимо ужесточать санкции против России.
По словам замглавы МИД Павла Яблонского, важно противостоять агрессивным действиям России. Он подчеркнул, что страна-агрессор нарушает международное право.
Также Польша выслала 3 своих дипломатов из России. Таким образом там поддержали решение США о введении санкций.
Обострение войны на Донбассе: коротко
- Страна-агрессор начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что Украина не готовит наступление на Донбассе.
- Из-за обострения ситуации в Украине США усиливают свое присутствие в Европе.
- Также там пообещали увеличить размер военной помощи для Украины.
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