Президент Польши Анджей Дуда созвал брифинг. На нем обсудили увеличение количества российских войск на линии разграничения с Украиной.

Встречу провели 21 апреля 2021 года. Об этом в своем твиттере сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох.

Актуально Европейские политики посетят Донбасс на следующей неделе

Детали брифинга в Польше

Участниками брифинга стали представители Министерства национальной обороны Польши, военные командиры и руководители некоторых служб. На встрече обсудили деятельность России на границе с Украиной.

По словам Павла Солоха, вооруженные силы и союзники Польши постоянно контролируют угрозы нападения в Украине.

Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą. — Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

Позиция Польши относительно обострения войны на Донбассе

Ранее Польша уже выразила солидарность Украине из-за обострения ситуации на Донбассе. В польском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что необходимо ужесточать санкции против России.

По словам замглавы МИД Павла Яблонского, важно противостоять агрессивным действиям России. Он подчеркнул, что страна-агрессор нарушает международное право.

Также Польша выслала 3 своих дипломатов из России. Таким образом там поддержали решение США о введении санкций.

Обострение войны на Донбассе: коротко