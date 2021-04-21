Президент Польщі Анджей Дуда скликав брифінг. На ньому обговорили збільшення кількості російських військ на лінії розмежування з Україною.

Зустріч провели 21 квітня 2021 року. Про це у своєму твітері повідомив керівник Бюро національної безпеки Павел Солох.

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Деталі брифінгу в Польщі

Учасниками брифінгу стали представники Міністерства національної оборони Польщі, військові командири та керівники певних служб. На зустрічі обговорили діяльність Росії на кордоні з Україною.

За словами Павла Солоха, збройні сили та союзники Польщі постійно контролюють загрози нападу в Україні.

Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą. — Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

Позиція Польщі щодо загострення війни на Донбасі

Раніше Польща вже висловила солідарність Україні через загострення ситуації на Донбасі. У польському Міністерстві закордонних справ наголосили, що необхідно посилювати санкцій проти Росії.

За словами заступника голови МЗС Павла Яблонського, важливо протистояти агресивним діям Росії. Він наголосив, що країна-агресор порушує міжнародне право.

Також Польща вислала 3 своїх дипломатів з Росії. У такий спосіб там підтримали рішення США про запровадження санкцій.

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