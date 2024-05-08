Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини призывает к переговорам и миру в Европе, не упоминая, кто является жертвой, а кто – агрессором. По его мнению, Братислава может быть местом для диалога.

Пеллегрини недавно получил кресло главы Словакии. В День памяти и победы над нацизмом 8 мая во время речи он предложил организовать мирные переговоры для стабилизации ситуации в Украине, – об этом информирует 24 Канал з ссылкой на выступление президента.

Смотрите также Украина в ЕС․ Затянулся ли процесс переговоров и когда будет вступление – интервью с госпожой послом

Братислава "нацелилась на мир"

Политик, чьи взгляды критики часто называют пророссийскими, отметил: многие люди привыкли к мысли, что мир – это константа. Однако, по его словам, с "войной в Украине" оружие начало звенеть не только в Европе, но и по другим уголкам мира.

Должен сказать, что 79 лет без войны привели к определенной девальвации самого понятия "мир". Часто мы уже воспринимаем его как должное. Что-то, что есть навсегда и никогда не изменится. К сожалению, в это время мы видим, что это не так.

В своем обращении по случаю 79 годовщины окончания Второй мировой войны Пеллегрини ни разу не сказал, что именно Россия 24 февраля 2022 года развязала неспровоцированную захватническую войну против нашего государства. Употребляя формулировку "война в Украине", он фактически возложил ответственность за все на Киев.

Как отметил президент Словакии, якобы тревожным сигналом является то, что "дипломатия становится жестче в своей лексике", а на Западе начинаются разговоры о возможном введении войск в наше государство. Пеллегрини не поддерживает соответствующие шаги и риторику.

Я хочу четко призвать, чтобы мы как можно скорее заменили звон оружия на мирные переговоры. Пока не стало слишком поздно и вся ситуация не вышла из-под контроля. Говорим о перемирии, о мирных сценариях. Активизируем дипломатию и воспринимаем оружие как последнюю крайнюю меру.

Смотрите также Путин и Лукашенко снова угрожают ядерным оружием: поверил ли Запад в очередной блеф Кремля

Словацкий лидер вспомнил о предстоящем мирном саммите в Швейцарии и выразил надежду, что это будет не последнее такое мероприятие. В этой части речи он как раз акцентировал, что Братислава, столица его страны, может стать площадкой для переговоров.

Мы также готовы предложить на дипломатическом уровне Братиславу, которая уже имеет опыт подобного саммита. Я верю, что наше поколение справится с задачей установления мира и спокойствия на территории Восточной Европы.