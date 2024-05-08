Пеллегріні нещодавно здобув крісло глави Словаччини. У День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня під час промови він запропонував організувати мирні переговори для стабілізації ситуації в Україні, – про це інформує 24 Канал з посиланням на виступ президента.

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Братислава "націлилась на мир"

Політик, чиї погляди критики часто називають проросійськими, наголосив: багато людей звикло до думки, що мир – це константа. Однак, за його словами, з "війною в Україні" зброя почала дзвеніти не лише в Європі, а й по інших кутках світу.

Повинен сказати, що 79 років без війни призвели до певної девальвації самого поняття "миру". Часто ми вже сприймаємо його як належне. Щось, що є назавжди й ніколи не зміниться. На жаль, у цей час ми бачимо, що це не так.

У своєму зверненні з нагоди 79 річниці закінчення Другої світової війни Пеллегріні жодного разу не сказав, що саме Росія 24 лютого 2022 року розв'язала неспровоковану загарбницьку війну проти нашої держави. Вживаючи формулювання "війна в Україні", він фактично поклав відповідальність за все на Київ.

Як зазначив президент Словаччини, нібито тривожним сигналом є те, що "дипломатія стає жорсткішою у своїй лексиці", а на Заході розпочинаються розмови про можливе введення військ в нашу державу. Пеллегріні не підтримує відповідні кроки та риторику.

Я хочу чітко закликати, щоб ми якомога швидше замінили дзвін зброї на мирні переговори. Поки не стало занадто пізно і вся ситуація не вийшла з-під контролю. Говорім про перемир'я, про мирні сценарії. Активізуймо дипломатію і сприймаймо зброю як останній крайній захід.

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Словацький лідер згадав про майбутній мирний саміт у Швейцарії та висловив сподівання, що це буде не останній такий захід. У цій частині промови він якраз-таки акцентував, що Братислава, столиця його країни, може стати майданчиком для перемовин.

Ми також готові запропонувати на дипломатичному рівні Братиславу, яка вже має досвід подібного саміту. Я вірю, що наше покоління впорається із завданням встановлення миру та спокою на території Східної Європи.

Зверніть увагу! Конференція у Швейцарії, яку в Києві охрестили Глобальним самітом миру, відбудеться у період від 15 до 16 червня 2024 року. Загалом до 100 країн візьмуть участь у зустрічі на курорті Бурґеншток, що розташований поблизу міста Люцерн.