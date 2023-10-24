Активное и пассивное сопротивление: что российская оппозиция призывает делать перед "выборами" Путина

Весной 2024 года в России пройдут президентские выборы. Российская оппозиция уже выбирает способы, чтобы общаться с аудиторией и иметь возможность хоть как-то повлиять на на то, как они пройдут.

Находящаяся в эмиграции оппозиция поделилась на два лагеря относительно того, что нужно делать. Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, добавив, что голосование, очевидно, будет нелегитимным.

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Что будет делать оппозиция

Часть оппозиционеров считает, что участие в псевдовыборах в любой форме абсолютно неприемлемо, ведь это только легитимирует путинский режим в глазах мирового сообщества. Псевдовыборы состоятся и на оккупированных территориях Украины, что уже свидетельствует об их нелегитимности. Следовательно, "выборы" не могут быть кем-то признаны.

Другая часть оппозиционеров говорит о том, что такой случай следует использовать. Для этого предлагают разные стратегии и тактики: испортить бюллетень или проголосовать за какого-нибудь альтернативного кандидата,

– рассказал Алексей Барановский.

В настоящее время приняли резолюцию, в которой указали определенные задачи высшего уровня. В их числе: борьба с путинским режимом, гарантия после смены власти освободить все украинские территории, предвыборное время посвятить общению с российским обществом, призывать людей не участвовать в мобилизации, не подписывать контракты и даже не работать на заводах военно-промышленного комплекса России.

Это разумные предложения, потому что в это время внимание общественности будет приковано к заявлениям оппозиции, а озвучившие меседжи очень важны,

– добавил Барановский.

Советник по коммуникациям Легиона "Свобода России" рассказал, что будет делать оппозиция во время выборов: смотрите видео

Есть ли протестная аудитория в России

Недовольным властями перекрывают разные каналы коммуникации, но пока под запрет не попал ютуб. Аудиторией российской оппозиции Барановский назвал около 20 – 30 миллионов человек внутри страны.

Это меньше, чем четверть населения России, но все равно большая цифра. Даже если 10% зрителей этих оппозиционных каналов войдут в политическое движение, перестанут быть просто наблюдателями, это уже создаст значительные проблемы для путинского режима,

– подчеркнул Барановский.

Следовательно, есть смысл в дальнейшем работать с протестными аудиториями в России. Вопрос в том, что без Легиона "Свобода России" и других российских добровольцев, революция сама по себе не начнется. Нужно взаимодействие военного крыла российской оппозиции с политическим – это конструкция, которая, по мнению Барановского, может дать шанс на начало перемен.

Мы станем импульсом, который запустит революционные процессы в России, когда однажды пойдем большим рейдом на Москву, но мы не можем прийти на пустую территорию, где все вокруг инертны,

– добавил советник по коммуникациям Легиона "Свобода России".

К какому сопротивлению оппозиция призывает людей

Пока речь идет о пассивном сопротивлении россиян, то есть, чтобы они избегали мобилизации, не работали на заводах вражеского оборонпрома, избегали каких-либо контактов с режимом. Легион "Свобода России" также призывает к активным действиям, но, к сожалению, к ним не все готовы.

Люди находятся в Европе, поэтому не понимают, что такое война, воздушные тревоги, не знают, как ежедневно умирают сотни достойных украинских военных, потому что до сих пор живут в довоенном состоянии,

– заметил Барановский.

Но некоторые изменения в этом плане также есть: возникают группы российских эмигрантов, которые начинают активно поддерживать Легион "Свобода России", "Сибирский батальон" и других воюющих за Украину россиян.

"Такие тенденции есть, они правильные, но российская политическая оппозиция все-таки отстает от вызовов времени. Надеемся, что в будущем ситуация будет исправляться", – подытожил советник по коммуникациям Легиона "Свобода России".

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