Не допускает в свой дворец: почему Путин не разрешил Дунцовой баллотироваться в президенты

Владимир Путин пытается продемонстрировать хотя бы облик демократии накануне президентских "выборов". Впрочем, кандидатку Катерину Дунцову, которая выступала с призывами о прекращении войны, к политической гонке даже не допустили.

Для так называемых лидеров России и Беларуси выборы являются только "игрой для своих". Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что никого чужого к этому процессу не допускают.

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"Для Путина недопустимо мнение о том, что по его дворцу может ходить кто-то другой. Поэтому на любых кандидатов он смотрит с позиции: "кто тебя сюда впустил?" Более того, если бы Дунцову допустили к выборам, она могла бы стать второй Тихановской ", – рассказал Сергей Асланян.

В 2020 году на президентских "выборах" в Беларуси победу в очередной раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская набрала около 10%. В такие результаты люди не поверили, потому вышли на массовые протесты. Властям удалось их остановить, тысячи митингующих оказались в тюрьмах, Тихановская уехала из страны.

Владимир Путин побоялся, что ситуация может повториться в России, люди откажутся сфальсифицировать голоса. В таком случае Дунцова могла бы одержать победу на выборах.

Для Путина это недопустимо. Так же как для Лукашенко, который не понимает, что власть может быть у кого-то другого, а не у него. Для них выборы – это игра, в которую "играют" только свои. Другого быть не может,

– заметил Асланян.

Положение дел в России сравнимо с Советским Союзом. Тогда также существовала Конституция, в которой вроде бы все было демократично, но реальность кардинально отличалась. Сегодня страна-агрессор показывает, что все вроде бы хорошо, "выборы" проводятся, но на самом деле их вообще нет.

Более того, в России могут быть расправы и даже физическое уничтожение тех, кто без разрешения выдвигает свои инициативы.

Удивительно, что после этого Дунцова выжила. Это свидетельствует о слабости власти,

– подчеркнул журналист.

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