Это интересное явление, – Яковенко объяснил причину поддержки Надеждина в России

Владимир Путин захотел организовать всероссийскую присягу на верность новому императору – самому себе. Регионы и новосозданные "оппозиционеры" будут соревноваться за то, кто собрал больше подписей за действующего главу Кремля. Уже многие сняли свою кандидатуру, поэтому осталось несколько участников.

Одним из таких является либеральный политик Борис Надеждин, который оживил президентскую кампанию в стране-агрессоре. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что избирком разрешил ему собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты.

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Почему Надеждина поддержали россияне

Сначала заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко по приказу Путина запретил россиянам высказывать свое мнение, а потом стремительно позволил – это привело к популярности Надеждина. Если бы журналистку Екатерину Дунцову не сняли с президентской гонки, она бы также получила мощную поддержку. На месте политика мог оказаться каждый участник с противоположной позицией, чем у Владимира Путина.

Надеждин – достаточно интересное явление. Конечно, с самого начала его кандидатура была согласована с Кремлем. Он поддерживает связи с Сергеем Кириенко, который ответственен за внутреннюю политику. Понятно, что это был проект Кремля,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Борис Надеждин в последний день, 31 января, подал заявку на участие в президентских выборах. Политик получил серьезную поддержку российского населения, собрав более 100 тысяч голосов. Бывший депутат Государственной думы России стал фигурой, которая может "отвязаться" от путинского режима и баллотироваться как независимый кандидат.

Какая судьба ждет Надеждина

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Надеждина ошибочно считают "оппозиционером". Хотя политик выступает против войны в Украине, он не собирается возвращать нашему государству оккупированные территории.

Центральная избирательная комиссия 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Из-за внесенных в конституцию России изменений, действующий российский президент Владимир Путин имеет право стать президентом в пятый раз, и даже в шестой раз. Впервые он занял эту должность в 2000 году.

"Перед Путиным встал непростой выбор – или сразу снять Надеждина с пробега, то есть объявить подписи недействительными, что в России очень легко сделать, или довести его до конца. Тогда ситуация станет достаточно смешной", – отметил Яковенко.

Картина "благодарности государству" исчезнет и произойдет столкновение 2 позиций:

Путин – за войну;

Надеждин – против войны.

В общем сложно сказать, сколько людей в России выступают против Путина и войны с Украиной, потому что нет социологических опросов. Но по косвенным данным, минимально 20 миллионов россиян будут готовы поддержать Бориса Надеждина.

Эта ситуация очень неприятна для Кремля. Однако, я думаю, в независимости от того, что будет происходить с населением, в конечном итоге Надеждину нарисуют максимум 5%,

– резюмировал Игорь Яковенко.

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