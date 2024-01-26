Никакая не оппозиция: у Зеленского рассказали, кто стоит за конкурентом Путина на "выборах"

В России приобрел популярность новый "антивоенный" кандидат в президенты – Борис Надеждин. Его считают "оппозиционным" кандидатом, но на самом деле у него тесные отношения с действующей властью.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил 24 Каналу свое мнение насчет Надеждина. Как известно, этот кандидат не собирается возвращать Украине оккупированные территории.

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"Нет никакого избирательного процесса в России. Нет никаких оппозиционных кандидатов. Надеждин – это не оппозиционный кандидат", – констатировал Подоляк.

Надеждин связан с заместителем руководителя администрации российского президента – Сергеем Кириенко, который теперь занимается "интеграцией" оккупированных территорий в страну-агрессора.

Кроме того, так называемый "оппозиционер" имел общие эпизоды с главой партии "Справедливая Россия"– Сергеем Мироновым, который вместе с женой "удочерил" похищенную из Украины девочку.

Россию изменит не оппозиция

Несмотря на всплеск популярности Надеждина в России, вряд ли его имя таки окажется в избирательных бюллетенях, ведь этот процесс согласовывает Кремль. Скорее всего, его устранят, как предыдущую "антивоенную" кандидатку Катерину Дунцову.

Это шоу нужно Владимиру Путину для того, чтобы продемонстрировать "легитимность" и "конкурентность" на выборах. Но их результат уже будет таким, как "надо".

К изменениям в России приведет не "оппозиционное давление", а исключительно поле боя.

Как только будут существенные тактические поражения, в России начнутся социальные бунты, которые мы увидели в Дагестане, Башкортостане и других регионах. Именно они приведут к смене политического режима в России,

– констатировал Подоляк.

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