Ритуал Кремля: Яковенко предположил, кто может быть "конкурентом" Путина на выборах

Весной 2024 года в России должны пройти президентские выборы. Хотя их результаты не сложно предсказать, Владимир Путин может допустить к перевыборной гонке других "кандидатов".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что прогнозировать, кто именно будет "спойлером" Путина, может только он сам. Лично сам глава Кремля будет утверждать своих так называемых "оппонентов".

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Могут назначить любого

Выбор "кандидатов" будет зависеть от того, какие дополнительные задачи будут стоять перед мероприятием – так называемыми выборами. Если Путин или его окружение решат, что эту "спецмероприятие" нужно использовать в частности для того, чтобы показать, как мало в России есть противников войны, то выберут "антивоенного" кандидата Григория Явлинского, Бориса Надеждина, Ксению Собчак, Алексея Венедиктова.

Среди тех, кого Путин может использовать в качестве "конкурентов" на выборах, это Григорий Явлинский – российский политический деятель, генсек партии "Яблоко". Борис Надеждин – политический деятель в России, уже заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Ксения Собчак – дочь мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, соратником которого был Путин. В 2018 году участвовала в президентских выборах, однако заняла четвёртое место. Алексей Венедиктов – экс-главный редактор оппозиционной радиостанции "Эхо Москвы". Все они выступают против проведения Россией так называемой "СВО".

Российский оппозиционер предположил, кого могут назначить "спойлером" Путина на президентских выборах в России: смотрите видео

Любого из них могут назначить "антивоенным" кандидатом, и у него будет на выборах максимум 0,5 – 1,5%. Этот результат будет предъявлен с комментарием, что, мол, столько россиян, сколько проголосовало за этого "кандидата", и есть реальное количество выступающих против войны,

– объяснил российский оппозиционер.

Игорь Яковенко отметил, что это ритуал, который проводит Кремль и который зависит от его воли. Эти "выборы" должны поддержать миф о великом, избранном и поддержанном всем русским народом Путине.

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